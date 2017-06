Liverpool transfera de la AS Roma! Suma record platita de englezi pentru un fotbalist egiptean

FC Liverpool s-a inteles cu conducerea clubului AS Roma in vederea transferului fotbalistului Mohamed Salah in Anglia.

Jucatorul egiptean in varsta de 25 de ani va fi transferat la Liverpool in schimbul a 45 de milioane de euro, suma record platita de clubul englez pentru un fotbalist. Cei mai scumpi jucatori de pana acum au fost Sadio Mane (38 de milioane de euro – Southampton, 2016) si Andy Carroll (39 de milioane de euro – Newcastle, 2011).

Formatia engleza l-a mai dorit pe Salah pe vremea cand juca la Basel, dar fotbalistul s-a inteles cu o alta echipa din Premier League, Chelsea Londra, pentru 13 milioane de euro. De acolo, sportivul a ajuns la AS Roma, formatie pentru care a imbracat tricoul de 31 de ori si a reusit sa inscrie 15 goluri.

Astfel, Mohamed Salah se alatura celuilalt transfer al verii reusit de Liverpool, in persoana englezului Dominic Solanke.