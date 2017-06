Dupa ce in presa internationala au aparut acuzatiile de evaziune fiscala pe numele lui Jose Mourinho, tehnicianul a emis un comunicat de presa in care se apara marturisind ca si-a platit toate taxele in perioada in care o antrena in Spania

Mourinho este acuzat ca a fraudat statul spaniol cu 3,3 milioane de euro in perioada 2011-2012, pe vremea cand era antrenorul formatiei Real Madrid.

„Jose Mourinho nu a primit nicio notificare in legatura cu stirile publicate astazi. In acest moment, nici autoritatile fiscale spaniole, nici procurorul nu l-au contactat pe Jose Mourinho sau pe consilierii sai angajati pentru proces.

Jose Mourinho, care a locuit in Spania intre iunie 2010 si mai 2013, a platit o suma mai mare de 26 de milioane de euro reprezentand taxe, cu o rata medie de impozitare de 41 la suta si a acceptat propunerile de regularizare ale autoritatilor fiscale din 2015 in ceea ce priveste anii 2011 si 2012 si a incheiat un acord de decontare privind anul 2013.

La randul sau, guvernul din Spania a emis, prin departamentul fiscal, un certificat care atesta faptul ca si-a regularizat pozitia si respecta toate obligatiile sale fiscale”, se arata in comunicatul lui Jose Mourinho.