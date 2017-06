Vasile Catea, presedintele Federatiei Romane de Box, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia sportivilor romani prezenti la Campionatul European din Ucraina.

Romania a deplasat opt sportivi la aceasta competitie, insa, doar Mihai Nistor a reusit sa se mentina in competitie.

„Mihai Nistor are meci in seara asta cu un sportiv din Ucraina, care este foarte valoros si va fi un meci complicat. Niciun sportiv nu s-a facut de rusine, toti s-au prezentat foarte bine, dar lipsa pregatirii si-a pus amprenta. Daca ar fi avut fiecare dintre ei cate doua turnee in picioare, lucrurile ar fi stat altfel. Fara un calendar precis cu care sa-ti maresti obiectivele, nu se poate„, a declarat Vasile Catea, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.