Marius Cosoreanu, directorul executiv al formatiei Otelul Galati, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre barajul de promovare in Liga a III-a, al carui retur il vor disputa galatenii sambata, pe teren propriu, in nocturna.



„Organizam ultimele detalii pentru partida retur. La Mircesti am avut aproape 200 de suporteri, iar in retur ne asteptam la 5-6 mii de suporteri. Meciul va fi sambata, incepand cu ora 20:00 in conditii de nocturna.

Sunt jucatori care nu au jucat, dar trebuie sa luam in considerare ca sunt jucatori tineri, care joaca de placere si cu siguranta vor reusi sa elimine echipa din Mircesti.

Sincer, ma asteptam sa fie mai multe echipe care sa aiba statutul de club al suporterilor. Trebuie sa aducem cat mai multa lume la stadion si sa progresam de la an la an. Toti jucatorii sunt galateni. Proiectul nostru se bazeaza pe un procent foarte mare de jucatori autohtoni. Un jucator ca Florin Cernat ar umple proiectul. La noi este un proiect serios, iar pe Florin Cernat il asteptam cu bratele deschise”, a declarat Marius Cosoreanu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.