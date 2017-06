Fernando Boldrin a fost transferat de catre FCSB la Kayserispor, in schimbul a 1,2 milioane de euro si va juca sub comanda fostului sau antrenor de la Astra, Marius Sumudica.

Fotbalistul s-a declarat incantat de oferta primita fiind multumit si de partea financiara, dar si de faptul ca va lucra cu antrenorul care l-a adus in Romania.

„Pentru mine a fost o veste foarte buna, am deja 28 de ani si e o oferta foarte buna financiar, si cred ca si pentru club a fost oferta buna. Am jucat doi ani aici. Pentru mine, voi stiti foarte bine ca Sumudica m-a adus in Romania si a fost un moment cand impresarul meu mi-a zis ca cei de la Kayserispor vor sa ma ia acolo si am zis ca, daca voi avea oferta la fel ca cea de la Paok, prefer sa merg acolo cu Sumudica.

Asa a fost. Am primit oferta de la Kayserispor si am vrut sa merg cu Sumudica, m-am inteles foarte bine cu el la Astra. Am vorbit cu Sumudica doar o data si mi-a zis care sunt conditiile de acolo. Dar am mare incredre in el si vreau sa lucrez cu el”, a declarat Fernando Boldrin la Dolce Sport.