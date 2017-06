William De Amorim a vorbit despre situatia sa la FCSB, marturisind ca a trecut prin momente grele, dar a revenit la normal si spera sa isi ajute echipa sa obtina performante mai mari decat in sezonul precedent.

”Toti jucatorii care vin la Steaua simt ca aici e cea mai buna echipa, ca sunt cele mai bune conditii de pregatire si asta am simtit si eu.

Acum pot spune ca m-am acomodat, sunt mai bine cu toata lumea. Au fost momente grele, toti jucatorii trec prin asta, dar acum ma simt bine si sper sa-mi ajut cat mai mult echipa”, a spus brazilianul, intr-o conferinta de presa.

In ceea ce priveste relatia cu Laurentiu Reghecampf, De Amorim ii este recunoscator fostului antrenor al FCSB, pentru ca a fost langa el in momentele grele si l-a inteles.

”Fostului antrenor nu am ce sa-i reprosez. Tot timpul a vorbit cu mine. Eu, insa, am avut o problema in afara terenului, de care el a stiut. A fost o problema legata de familia mea. Am stat mult timp departe de sotie, care a nascut un copil. Copilul avea trei ani, eu l-am vazut o data, am stat un an fara sotie. Acestea sunt lucruri care conteaza si de care lumea nu a stiut”, a completat fotbalistul.

Fostul jucator al Astrei este constient de pretentiile la care trebuie sa se ridice in ceea ce preveste evolutiile sale pe teren. Acesta spera sa confirme in noul sezon de campionat.

”Anul acesta sunt linistit, nu mai am probleme si sper sa ajut echipa cat mai mult. Cat despre faptul ca am fost criticat, este normal. S-a platit o suma importanta de bani pe mine si daca nu evoluez asa cum se asteapta lumea, atunci sunt criticat. Dar, sper ca in sezonul viitor evolutiile mele sa fie dintre cele mai bune, mai ales ca acum nu mai am niciun fel de problema cu familia”, a mai spus De Amorim, potrivit Digi Sport.