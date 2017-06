Vestea pe care o astepta FC Voluntari nu a intarziat sa apara! Ce a decis Vasile Maftei

FC Voluntari si Vasile Maftei au purtat marti, ultimele tratative in ceea ce priveste prelungirea contractului fundasului in varsta de 36 de ani.

Fostul rapidist a ajuns la o intelegere cu clubul ilfovean si si-a prelungit contractul pentru inca un sezon alaturandu-se astfel, celor doi fotbalisti care au batut palma cu conducerea echipei din Voluntari, Costin Lazar si Alexandru Rauta.

Vasile Maftei a ajuns la 400 de meciuri disputate in Liga I, dintre care 66 jucate in tricoul formatiei ilfovene, in ultimele doua sezoane.