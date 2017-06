Trofeul Carpati-Tineret: Crema handbalului mondial vine la Constanta!

Dupa succesul inregistrat in luna martie cu Trofeul Carpati de junioare la Ramnicu Valcea, Federatia Romana de Handbal va organiza, in premiera, in acest final de saptamana, aceasta competitie de traditie si la categoria tineret.

Vicecampioana mondiala de tineret en-titre, Rusia vine la Constanta cu multe dintre jucatoarele campioane mondiale de junioare in 2016. Medaliata cu bronz la CM de Tineret in 2016, Romania a promovat deja patru jucatoare din acea generatie de exceptie la nationala de senioare (Iulia Dumanska, Cristina Laslo, Alina Ilie si Florentina Craiu – au fost in lotul pentru barajul cu Austria).

Programul turneului:

Vineri, 23 iunie: Rusia – Franta, ora 17:00 si Romania – Olanda, ora 19:00

Sambata, 24 iunie: Rusia – Olanda, ora 17:00 si Romania – Franta, ora 19:00

Duminica, 25 iunie: Olanda – Franta, ora 11:00 si Romania – Rusia, ora 13:00

LOTUL ROMANIEI:

JUCATOARE: Banciu Alexandra (Acs Sc 181 Bucuresti), Badea Alexandra (CS Dinamo), Bucur Daria (Corona Brasov), Petrus Raluca (CSS 2 Bucuresti), Hossu Daciana (Corona Brasov), Panaite Andreea (CSM Bucuresti), Nagy Elena (LPS Slatina), Kelemen Raluca (CSS Caracal), Popescu Teodora (CSM Bucuresti), Tecar Andreea(CSS2 Baia Mare), Tarca Sorina (Corona Brasov), Severin Alexandra (Viitorul Cluj), Verde Narcisa (CSM Bucuresti), Leustean Ionela (CSM Bucuresti), Oancea Cristina (CSS Slatina), Gijulete Ana Maria (CS Chimia Rm Valcea), Lacatus Claudia (Corona Brasov), Stoican Lorena (CSM Bucuresti), Vacariu Ana (CNE Brasov)

STAFF: Craciun Ion (Antrenor principal), Preda Cristian (Antrenor secund), Gigiu Cristinel (Maseur), Stan Marian (Maseur), Florentina Tonita (Psiholog).