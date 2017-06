Tibor Selymes, noul antrenor al Olimpiei Satu Mare!

Dupa ce Bogdan Andone a parasit echipa satmareana pentru a merge antrenor principal la ASU Poli, fostul fundaș stanga al Generatiei de Aur a fost numit la formatia din nordul tarii. Tehnicianul a fost deja prezentat oficial.



Tibor Selymes, in varsta de 47 de ani, a mai pregatit in cariera sa echipele Sopron, Liberty Salonta, Sportul Studentesc, Astra Ploiesti, FCM Targu Mures, Dinamo II Bucuresti, Sageata Navodari, Kaposvar, Otelul Galati, Petrolul Ploiesti si Delta Tulcea, in urma cu doua sezoane.

Olimpia Satu Mare a incheiat sezonul trecut pe locul noua in Liga a II-a.