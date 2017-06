Schimbari in lotul echipei nationale de rugby inainte de meciul cu Brazilia

Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a facut doua schimbari in lotul primei reprezentative pentru meciul test cu Brazilia, care va avea loc sambata, 24 iunie, la Bucuresti, pe Stadionul National ”Arcul de Triumf”, cu incepere de la ora 19:00.

Potrivit site-ului FRR, selectionerul i-a convocat pe jucatorul de linia a doua Ionut Lucian Muresan, de la Timisoara Saracens, si pe pilierul Bogdan Neacsu de la CS Dinamo.

Romania va intalni Brazilia pentru prima data in istorie, viitorii adversari ai ”Stejarilor” evoluand in Americas Rugby Championship, competitie in cadrul careia, in 2016, obtineau prima victorie in fata unei echipe din esalonul 2 valoric, dupa ce invingeau Statele Unite cu 24-23. Anul acesta, Brazilia a terminat pe locul 4 turneul la care mai participa Statele Unite ale Americii, Argentina XV, Uruguay, Canada si Chile.

in aceasta luna, Brazilia a mai intalnit intr-un meci de pregatire, pe teren propriu, Portugalia, de care a trecut cu 25-21.

”Stejarii” au pierdut primul meci test, contra Japoniei, la Kumamoto, scor 21-33, si au castigat la Edmonton, contra Canadei, cu 25-9.

in ierarhia mondiala, Romania ocupa locul 16, Brazilia fiind pe pozitia 29.

FRR precizeaza ca incasarile obtinute din vanzarea biletelor la acest meci vor fi redirectionate catre Andrei Burdusel, elev in clasa a XI-a a Colegiului National Sportiv ”Aurel Vlaicu”, diagnosticat in ianuarie 2017 cu o boala extrem de agresiva.

Lotul Romaniei este urmat din urmatorii jucatori:

Pilieri: Constantin Pristavita (stiinta Baia Mare), Bogdan Neacsu (CS Dinamo), Alexandru Gordas (CSA Steaua), Andrei Ursache (Carcassonne), Ionel Badiu (Carcassonne);

Talneri: Andrei Radoi (Timisoara Saracens), Ovidiu Cojocaru (stiinta Baia Mare);

Linia a doua: Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), Johannes Van Heerden (stiinta Baia Mare), Marius Antonescu (Colomiers), Andrei Iurea (stiinta Baia Mare), Ionut Lucian Muresan (Timisoara Saracens);

Linia a treia: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers);

Mijlocasi la gramada: Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);

Mijlocasi la deschidere: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Luke Samoa (stiinta Baia Mare);

Centri: Florin Vladut Popa (Timisoara Saracens), Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), Sione Fakaosilea (stiinta Baia Mare);

Aripi: Marius Simionescu (Timisoara Saracens), Ionut Dumitru (CSA Steaua), Jack Cobden (CSM Bucuresti), Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens);

Fundas: Sabin Stratila (CSA Steaua)

AGERPRES