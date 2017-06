Prima victorie pentru Dan Petrescu la CFR Cluj in amicalul cu Sepsi Sfantu Gheorghe

CFR Cluj a disputat marti, la Brasov, primul meci amical al acestei pauze competitionale, impotriva nou promovatei Sepsi Sfantu Gheorghe.

Trupa lui Dan Petrescu a fost condusa la pauza, cu scorul de 1-0, dupa reusita lui Papsys, din penalty, in minutul 4.

In partea secunda a jocului, clujenii au inscris de trei ori prin Camora ’48, Urko Vera ’54 si Omrani ’89 si s-au impus in fata covasnenilor in primul meci de pregatire al acestei veri.

Echipe de start:

CFR Cluj: Mincă – Al. Vlad, Horj, A. Mureșan, C. Sîrbu – E. Petruș, L. Rus – Nouvier, Deac, Spehar – M. Coman

Antrenor: Dan Petrescu

Sepsi: Fejer – Costache, Burlacu, Istrate, Marin – Șut, Jakab – Papsys, Pațurcă, Cubleșan – Mihalache

Antrenor: Valentin Suciu

In repriza a doua, tehnicianul CFR-ului a schimbat intreaga echipa, apeland la urmatoarea formula:

Cosmin Vâtcă – Mario Camora, Sasa Balic, Paul Monea, Andrei Peteleu, Adrian Pop, Ovidiu Hoban, Yasin Hamed, A. Păun, Billel Omrani, Urko Vera.