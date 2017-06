UPDATE / Conform unui comunicat al DNA, s-a aflat ca procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus continuarea urmaririi penale fata de suspectii:

SANDU MIRCEA, la data faptelor presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

– luare de mita,

– spalare a banilor,

SANDU ELISABETA, sotia primului, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

– complicitate la luare de mita,

– spalare a banilor

Potrivit DNA, „la data de 02 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, cu intentie, a primit prin intermediul sotiei sale Sandu Elisabeta, cu titlul de mita, suma de 724.000 lei, de la reprezentantii unei societati de avocatura. Banii respectivi au fost primiti de suspect pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009„.

Dupa ce „in perioada 22 septembrie 2008 – 02 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea a disimulat adevarata natura a provenientei sumei de bani incasata in conditiile de mai sus (in contul sotiei sale), creand, contrar realitatii, aparenta ca aceasta suma ar reprezenta daune platite de societatea de avocatura acesteia din urma, ca urmare a nerespectarii unor clauze contractuale„.

UPDATE / Avocatul lui Sandu a adus mai multe precizari legate de audierea fostului sef de la Casa Fotbalului: „Este un dosar nou, de luare de mita si spalare de ani. In acest moment are calitatea de suspect„, a declarat avocatul Cristi Ene.

In urma cu o luna, Sandu a fost acuzat de DIICOT de spalare de bani si delapidare de fonduri FIFA, in constructia bazei de pregatire de la Buftea. Se pare ca Sandu a primit 1 milion de euro de la FIFA pentru construirea bazei de la Buftea, dar aceasta suma nu a fost folosita in mod corespunzator.

stirea initiala ….

Mircea Sandu s-a prezentat marti dimineata la DNA, pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Fostul presedinte al FRF a venit insotit de avocat, potrivit Agerpres.

Acesta le-a spus jurnalistilor prezenti in fata institutiei ca a fost chemat la DNA, insa nu a mentionat in ce calitate. El a adaugat ca nu stie despre ce dosar ar fi vorba.

Aleturi de Dumitru Dragomir, Mircea Sandu a fost achitat de catre Curtea de Apel Bucuresti de acuzatii de abuz in serviciu formulate de procurori in ”dosarul Craiova”.