Liviu Antal s-a transferat in Lituania si va juca in Liga Campionilor!

Liviu Antal si-a reziliat contractul cu formatia CFR Cluj si s-a transferat in prima liga din Lituania, la echipa Zalgiris Vinius, echipa cu care va juca in Liga Campionilor.

Site-ul oficial al clubului a anuntat transferul mijlocasului roman si faptul ca va purta tricoul cu numarul 17. Acesta ar putea debuta sambata, in optimile de finala ale Cupei Lituaniei, impotriva formatiei Atlantas Klaipeda.

De asemenea, Liviu Antal ii va avea ca adversari pe Cosmin Moti si Claudiu Keseru in cadrul turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in cadrul disputei dintre Zalgiris Vilnius si Ludogoret Razgrad.

„Stiu ca Zalgiris este cea mai buna echipa din Lituania. Sper ca voi ajuta la performantele echipei si la realizarea obiectivelor. Am jucat ultimul meci in campionatul Romaniei in luna mai. Am inceput sa ma pregatesc si cred ca in curand voi fi apt de joc”, a declarat Antal, potrivit Dolce Sport.