Marius Lacatus, coordonatorul sectiei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a anuntat unde va evolua viitoarea echipa a militarilor.



Potrivit lui Lacatus, Steaua va reveni din toamna in Ghencea, insa nu pe arena principala, ci pe terenul numarul 5.

„Nu vrea sa facem lucrurile de mantuiala si sa aruncam praf in ochii lumi. Suporerii, mai ales cei de la Peluza Sud, abia asteapta sa incepem meciurile. O sa jucam pe terenul 5 in Ghencea. Nu jucam pe stadionul mare pentru ca se darama in toamna si campionatul incepe la inceputul lui septembrie„, a spus Lacatus la DigiSport.

Terenul 5 din complexul Ghencea dispune de locuri limitate si este de asteptat ca cei de la Steaua sa opteze pentru montarea unor tribune mobile daca interesul din partea spectatorilor va fi pe masura.

CSA Steaua a reusit sa transfere in schimbul a 30.000 de euro un lot de peste 20 de tineri fotbalisti de la Regal Sport. Fotbalistii care vor imbraca tricoul ros-albastru din sezonul viitor au varste cuprinse intre 16 si 19 ani. Conform surselor din cadrul CSA, salariile tinerilor jucatori vor varia intre 900 de lei si 1.200 de lei.