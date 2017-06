Ion Tiriac continua razboiul cu ITF si cu WTA. Cere audierea publica a lui Ilie Nastase si suspenda acordarea trofeului Madrid Open!

Ion Tiriac le-a trimis doua scrisori presedintelui ITF, David Haggery, si presedintelui WTA, Steve Simon, in care solicita ca Ilie Nastase sa fie audiat public in cadrul anchetei ITF legate de incidentele de la Mamaia, precum si prezentarea ulterioara catre mass-media a intregului dosar intocmit in acest sens.



„Domnul Ion Tiriac a decis sa le transmita scrisorile domnului David Haggerty, Presedintele Federatiei Internationale de Tenis, si domnului Steve Simon, Presedintele WTA, in contextul mediatizarii intense a reactiilor acestor foruri in raport cu fostul tenismen Ilie Nastase, in prezent capitan al echipei de Fed Cup a Romaniei.

Astfel, prin intermediul documentelor atasate, dl Tiriac solicita o audiere publica in cazul anchetei desfasurate de ITF cu privire la reactiile dlui Nastase din cadrul meciului din Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie si prezentarea ulterioara catre mass-media a intregului dosar intocmit in acest sens.

Totodata, iti anunta decizia de a suspenda acordarea trofeului Madrid Open, ca urmare a comentariilor publice agresive din partea WTA cu ocazia prezentei dlui Ilie Nastase la festivitatea de decernare a acestui trofeu” , se arata in comunicat.

Federatia Internationala de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Nastase dupa comportamentul pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania – Marea Britanie, astfel ca el nu mai are acces la competitiile ITF. Din cauza incidentelor de la Mamaia, Ilie Nastase nu a primit acreditare la turneele de Grand Slam de la Roland Garros si Wimbledon.

Dupa aceasta decizie, presedintele ITF, David Haggerty, a afirmat ca doreste ca ancheta in cazul lui Ilie Nastase sa fie riguroasa si corecta, el subliniind ca va fi ascultat si punctul de vedere al romanului dupa incidentele de la intalnirea de Fed Cup de la Mamaia.

Suspendat de ITF dupa meciul de FedCup cu Marea Britaniei si interzis al Wimbledon si la Roland Garros, Ilie Nastase a fost prezent, la 13 mai, pe podium, in Caja Magica, la festivitatea de premiere a finalistelor Madrid Open, Simona Halep si Kristina Mladenovic. Licenta de organizare a Madrid Open este detinuta de Ion Tiriac.

A doua zi, presedintele WTA, Steve Simon, le-a felicitat pe finalistele turneului de la Madrid, Simona Halep si Kristina Mladenovic, pentru prestatia din ultimul act, insa a precizat ca prezenta lui Ilie Nastase la ceremonia de decernare a trofeului a umbrit ziua de sambata. El a mentionat ca a fost iresponsabil si inacceptabil din partea organizatorilor turneului sa ii confere fostului tenisman un rol oficial, in conditiile in care acesta este suspendat provizoriu de ITF.