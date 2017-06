Ilie Nastase a vorbit despre situatia sa in momentul de fata si a marturisit ca nu ii este frica indiferent de ce decizie ar lua conducerea ITF.

„Eu am inteles ca vor sa ma suspende din viata sportiva, dar nu stiu ca am 71 de ani. Ei cred ca mai joc inca. Ei sportiv trebuie sa ma suspende pe mine, altceva ce pot sa-mi faca? si trebuie sa ma suspende dupa regulamentul Cupei Federatiilor, nu dupa Wimbledon si Roland Garros si toate prostiile pe care le-au bagat. Au si ei un regulament, nu? si Cupa Davis are un regulament, fiecare turneu.

Stiu ca domnul Tiriac a lucrat cu niste avocati. Eu sunt de acord cu audierea publica, desi nu am fost instiintat cand ar trebui sa aiba loc. Eu nu am ce sa ascund, nu s-a vazut? A fost filmat, de ce anume sa-mi fie frica? Daca ar vrea sa-mi ia viata, mi-ar fi frica, de altceva nu imi este. Eu si domnul tiriac vrem sa fie totul transparent, dar ei nu vor asta. Asta e problema. Acum nu stiu daca vor accepta, de asta le-a si trimis scrisorile”, a spus Nastase pentru News.ro.