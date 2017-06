Gaz Metan Medias se desparte de 14 fotbalisti! Ciprian Petre a semnat cu Juventus Bucuresti

Formatia ardeleana, locul 2 in play-out, se va desparti in aceasta perioada de 14 jucatori, care au intrat in ultimele 30 de zile de contract si au respins oferta conducerii de a semna un nou angajament, cu salarii diminuate, fata de cele din sezonul trecut.



Astfel, jucatorii Bernard Otua, Dario Rugasevic, Aymen Tahar, Ciprian Petre, Daniel Sikorski, Cristi Gavra au parasit echipa, clubul Gaz Metan pare sa se desparta in perioada urmatoare si de jucatorii Andrei Marinescu, Valentin Cretu, Radu Zaharia, Jasmin Trtovac, Vali Cosereanu, Eric de Oliveira, Alex Munteanu si de Sabin Lupu, anunta gazistul.ro.

Unul dintre acestia, Ciprian Petre, campion cu Unirea Urziceni, si-a gasit iute echipa. El a anuntat ca pleaca la Juventus Colentina, formatie promovata in prima divizie de fostul stelist Daniel Oprita.

Pana acum, mediesenii i-au transferat pe fundasii stanga Sergiu Popovici si Sorin Busu si pe mijlocasul Laurentiu Surugiu.

Lotul echipei a plecat luni dimineata in cantonament la Zlatibor(Serbia).