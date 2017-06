Jorge Ibarrola, avocatul angajat de FCSB in razboiul de la TAS contra Viitorului, LPF si FRF, a obtinut aprobarea unui detaliu care nu va influenta decizia propriu-zisa. Inainte de a incepe judecarea dosarului, TAS a trebuit sa obtina acordul partilor in privinta limbii in care se va derula procesul si a numelui judecatorului.

„Este aproape sigur ca vom vinde cel putin un jucator, dar vor veni altii in lot. Nu stim cu certitudine, nici cine pleaca si nici cine vine, lista e lunga. E sigur deja interesul Stelei pentru Nedelcu si Coman.

Echipa soseste maine in tara si dupa doua zile de pauza va pleca in Slovenia, unde va avea meciuri amicale mai dificile.”, a declarat Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

… despre situatia procesului de la TAS impotriva FCSB: „Nu stiu daca asta cu limba franceza este un avantaj, dar au obtinut judecarea in aceasta limba pentru ca arbitrul ales de TAS este francez. Dar noi, dintre cele trei parti, ne-am opus judecarii in regim de urgenta, la sfaturile avocatilor nostri”