Dupa ce a pierdut primul amical al verii pe banca tehnica a Astrei Giurgiu, Edi Iordanescu s-a declarat ingrijorat de faptul ca nu a reusit sa completeze lotul de jucatori pana la momentul plecarii in cantonament.

”Din pacate lucrurile nu au decurs asa cum trebuie si nu ma refer doar la rezultat. De obicei, incerci sa transmiti catre echipa aceasta mentalitate de a nu pierde jocurile, dar inca suferim in ceea ce inseamna varianta finala a lotului. Suntem 15-16-17 jucatori in cantonament, din care sunt 6-7 jucatori cu care v-ati obisnuit anul trecut in primul 11 sau in lotul de 18. Restul sunt copii din Liga 2, Liga 3, de la echipa a doua a clubului, copii care au potential, dar care au nevoie de timp si au etape de parcurs.

Ne-a pus in dificultate acest test. Speam sa ne completam mai repede cantitativ si calitativ si sa abordam altfel jocul. Nu am putut sa impartim echipa in doua, a trebuit sa-i tinem pe unii jucatori 90 de minute. in repriza a doua am introdus copiii pe care incercam sa-i integram. A fost un joc util, dar important e ceea ce urmeaza”, a declarat Edi Iordanescu.

Noul tehnician al fostei campioane isi pune toate sperantele in promisiunile facute de catre conducerea clubului giurgiuvean si marturiseste ca vrea sa intinereasca lotul pentru a incepe sa construiasca o echipa competitiva.

”Sperante sunt pentru ca sunt niste promisiuni din partea conducerii. Mi-am asumat niste lucruri. Astra a capatat un statut si o imagine, m-am simtit dorit de patron si conducere. La fel a contat si parerea familiei, ne-am dorit sa ramanem pe loc. Toate astea m-au facut sa cred in acest proiect dar exista si niste riscuri.

Mi-am asumat o intinerire masiva a lotului, pentru ca Astra era pe primul sau pe al doilea loc ca medie de varsta, era cea mai varstnica echipa. Vorbim de o reconstructie si trebuie sa ne incadram in anumiti parametri financiari. Eu am incredere ca putem reconstrui din mers. Pretentiile mele sunt foarte mari. In primul an, am ca obiectiv reconstructia echipei, dupa care, in anul doi, sunt si alte obiective mai importante”, a mai spus Edi Iordanescu, potrivit Digi Sport.