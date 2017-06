Dupa ce a negociat cu Dinamo, Jeremy Bokila a ales CFR Cluj! Congolezu a lasat „haita” cu ochii in soare si a semnat cu echipa lui Dan Petrescu! Clujenii au anuntat luni seara ca s-au inteles cu turcii de la Akhisar Belediyespor in privinta imprumutului pe un an al atacantului african.

Iuliu Muresan spune ca se afla deja in negocieri cu Bokila in momentul in care Dinamo a intrat pe fir.

„Atunci cand a aparut informatia ca Dinamo il vrea pe Bokila, eram si noi in discutii. Nu ne-am trezit dupa ce am vazut in presa, ca vrem acest jucator, il doream cu ceva vreme inainte. Nu Dinamo ne-a dat ideea!

Jucatorul era in vacanta in Mexic si ne-a fost destul de complicat sa-l gasim, dar dupa ce am vorbit, lucrurile au evoluat pozitiv de la inceput.

Bokila este jucatorul nostru in urmatorul an, avem si optiune pentru transfer definitiv. Noi il avem in minte pe Bokila de la Petrolul si sper sa-l facem sa joace cel putin la fel de bine, daca nu mai bine decat a facut-o la Ploiesti„, a spus Iuliu Muresan la Digi.

Dan Petrescu nu s-a aratat prea impresionat de aducerea lui Jeremy Bokila, jucator recomandat de conducerea clubului.

„Il cunosteam pe Bokila. A fost si in China, l-am avut ca adversar, mi-a dat si gol. Ca nume e ok, dar sa vedem ce va face pe teren. In Turcia a fost in vacanta…

Ne mai intelesesem cu un atacant, dar n-a mai răspuns. Era mai bun decat toti. N-a mai raspuns la telefon. Un fost jucator de-al meu. Asa e cu atacantii…” – a spus si Dan Petrescu pentru Dolce Sport.