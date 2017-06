Adversarii FCSB-ului din al doilea cantonament al verii, care se va desfasura in Olanda

FCSB a inceput pregatirea pentru noul sezon in Slovacia. Echipa lui Nicolae Dica va reveni in tara pe 22 iunie, insa, dupa doar trei zile, va pleca in al doilea stagiu de pregatire din aceasta vara, in Olanda.



Ros-albastrii vor ajunge la Apeldoorn pe 25 iunie si se vor pregati in baza Voetbalvereniging WWNA, din Wenum Wiesel. Jucatorii lui Nicolae Dica vor intalni doua echipe din Ucraina si doua din Belgia in cantonamentul olandez:

29 iunie: FCSB – FC SHAKHTAR Donetsk (campioana Ucrainei)

2 iulie: FCSB – FC Oleksandriya (locul 5 in Ucraina)

4 iulie: FCSB – Waasland-Beveren official (locul 14 in Belgia)

7 iulie: FCSB – KV Oostende (locul 4 in Belgia)

Partida cu Shakhtar Donetsk se va juca in Germania, la Emsburen, incepand cu ora locala 17:00 (18:00 ora Romaniei), jocul cu FC Oleksandriya in Wenum Wiesel (baza WWNA), la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), in timp ce jocurile cu Waasland-Beveren si KV Oostende vor fi disputate in Doorwerth (Olanda), ambele cu incepere la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei).