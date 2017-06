Tusnad Cycling, rezultat de top in Turul Serbiei

Tusnad DRAG Cycling Team, singura echipa continentala din Romania, a reusit cel mai bun rezultat din acest start din sezon cu ocazia editiei 57 a Turului Serbiei, competitie din Europe Tour 2017.

Ciucanii au ocupat locul 3 in clasamentul pe echipe la capatul unei evolutii in care au fost constant printre protagonistii cursei. in prima etapa, lunga de 140 km, gruparea harghiteana a preluat tricoul galben (liderul cursei) si cel verde (cel mai bun sprinter) prin Hugo Angel Velazquez. Dupa o etapa secunda ceva mai putin reusita, sportivii TDCT au revenit in prim plan. Ciucanii au condus plutonul fruntas in ultimii trei kilometri, iar rusul Leonid Krasnov s-a luptat pana la finis pentru victorie, obtinand un loc 3. Fost component al Tusnad DRAG Cycling Team, Daniel Crista a fost declarat cel mai bun catarator al Turului Serbiei.

In clasamentul general la invididual, Ruben Ramos a fost cel mai bine clasat rutier TDCT, locul 6. Colegii sai de la nationala Argentinei, Hugo Angel Velasquez si Lezica Facundo au terminat cursa pe pozitia a 14-a, respectiv 15. „Sunt multumit de evolutia baietilor, au aratat ca o echipa. Pentru noi urmeaza Turul Sibiului, insa principalul obiectiv ramane Turul Ungariei unde vrem sa ne clasam in premiera pe podium si Turul tinutului Secuiesc, unde vrem sa ne pastram trofeul”, a concluzionat Eduard Novak.

Podium dupa un an de ciclism!

Sinaia a fost in weekend gazda unui important concurs national : „Infernul Muntelui – Road Grand Tour” la care au participat cei mai valorosi ciclisti autohtoni. Ciucanul Török Szilárd (18 ani) a ocupat locul 3 la categoria juniori, rezultat meritoriu tinand cont ca acesta practica ciclismul de doar un an. „Suntem foarte bucurosi pentru acest rezultat. Pregatirea in noua Academie Novak incepe sa dea roade. Cu munca si ambitia lui, speram ca in curand sa fie membru de baza al echipei continentale!”, a declarat Szabolcs Sebestyen, managerul gruparii Tusnad DRAG Cycling Team.