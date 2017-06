Gianluigi Donnarumma nu a avut deloc un meci usor in poarta nationalei Under 21 a Italiei in meciul contra reprezentativei Danemarcei, dupa ce a decis sa refuce prelungirea contractului cu AC Milan.



Cativa membri ai fan clublui AC Milan Polonia s-au aflat in spatele lui portarului in prima parte a jocului cu Danemarca. Inca din startul meciului, in peluza a fost atarnat un banner pe care era scris „Dollarumma”, ca o aluzie la refuzul tanarului international de a continua pe „San Siro”. Acestia nu s-au oprit aici si au aruncat spre poarta portarului de 18 ani cu dolari falsi. Partida a fost intrerupta pentru putin timp, in timp ce Donnarumma, care a inteles imediat gestul suporterilor, a preferat sa zambeasca ironic.

AC Milan i-a propus un salariul anual de cinci milioane de euro lui Donnarumma, oferta refuzata de impresarul jucatorului, Mino Raiola. Actuala intelegere expira in 2018.

Italia U21 s-a impus in primul meci de la Campionatul European de tineret in fata Danemarcei, scor 2-0, dupa reusitele lui Pellegrini din minutul 54 si Petagna din minutul 86.