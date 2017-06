Georgia Craciun a castigat Inedit Open Tour atat la simplu, cat si la dublu!

Georgia Andreea Craciun a castigat atat proba de simplu, cat si cea de dublu a competitiei ITF Inedit Open Tour, dotata cu premii de 15.000 $, de la Tenis Club Curtea de Arges.



Astfel, perechea Georgiana Andreea Craciun/ Ilona Geogiana Ghioroaie a castigat vineri turneul Inedit Open Tour, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 6-3, 7-5, cuplul Camelia Elena Hristea/Gabriela Nicole Tatarus.

Iar duminica, Georgia Andreea Craciun a invins-o in finala Inedit Open Tour, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Riya Bhatia (India) in finala de simplu.

“De la inceput am pus presiune, am fost agresiva in joc. Sunt bucuroasa ca mi-am dus planul pana la sfarsit. Este cel mai reusit meci al meu, am crezut in mine, mi-am controlat emotiile. A contat si victoria de la dublu. Iar anul acesta am mai castigat la simplu si la dublu, in Antalya„, a spus Georgia.

„Ca de fiecare data, Curtea de Arges este printre cele mai primitoare orase, cu o organizare a turneelor ireprosabila. Care asigura tuturor participanttilor cele mai bune conditii, cu sponsorul Dr. Oetker in prim plan. Ne bucuram ca o romanca, Georgia Craciun, care nu a implinit inca 18 ani, a castigat atat la simplu, cat si la dublu. Este o sportiva cu un potential deosebit si sunt convins ca va fi o a doua Simona in viitorul apropiat. Multumiri adresate tuturor celor implicati, de la sponsorul principal Dr. Oetker pana la copii de mingi. Pe an ce trece Curtea de Arges devine unul dintre cele mai importante, daca nu cel mai important centru de competitii internationale. Ori aceste turnee fac trecerea de la juniori catre tenisul de performanta, unde pot obtine primele puncte internationale. Compania Dr. Oetker s-a focusat sa sprijine copii prin organizarea acestor competitii in Romania, sa fie cat mai multe, astfel incat costurile copiilor sa fie cat mai mici. Cand simti ca o companie de renume mondial precum Dr. Oetker este alaturi, atunci nici un efort nu este prea mare”, a spus George Cosac, presedintele FR Tenis, cel care a premiat-o pe Georgia.

Directorul bazei Tenis Club Curtea de Arges, Gheorghe Bortan: “Ma bucur ca Municipiul Curtea de Arges are o traditie in organizarea turneelor internationale”.

La turneul ITF rezervat senioarelor, Inedit Open Tour, dotat cu premii in valoare de 15.000 $, care se disputa la Tenis Club din Curtea de Arges, la care sponsor principal a fost Dr. Oetker, au concurat sportive din 12 tari.

Partidele din faza finala a ITF Inedit Open Tour au putut fi urmarite pe live streaming, care se poate accesa la link-ul: http://astenisclub.ro/ineditopentour/live-broadcast. Pe site-ul Turneului http://www.astenisclub.ro/ineditopentour/, cat si in social media – pagina de Facebook – Tennis Stars se afla stiri si informatii actualizate pe toata durata desfasurarii competitiei. Partenerul oficial Inedit Open Tour este Dr. Oetker Romania – Inedit, bunatati din soia, iar organizatorii turneului Tenis Club Curtea de Arges si Federatia Romana de Tenis. Turneul face parte din calendarul competitional al ITF Pro Circuit. Sponsorii editiei 2017 sunt: Pastravaria Bratioara, Vodafone, Steinel, Euro Tehno Group, Karcher, Annabella, Raureni, Hotel Posada, Consiliul Local Curtea de Arges si Consiliul Judetean Arges. Parteneri media: Radio Arges Expres si Ziarul Arges Expres. Promotorul turneului este SCG-Smart Corporation Group.