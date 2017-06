George Ogararu, fost jucator la Ajax si in prezent antrenor secund la echipa a doua a clubului olandez, a vorbit despre performanta pe care o reusit-o Gheorghe Hagi cu Viitorul, declarandu-se deloc uimit de aceasta realizare.

Fostul stelist a dezvaluit ca a organizat cursuri pentru antrenorii romani, iar Hagi a fost receptiv la aceasta propunere si si-a trimis angajatii sa fure meserie.

„Eu am tot organizat cursuri acolo pentru antrenorii romani si am putut profita de pozitia pe care am avut-o in club, ca sa le facilitez intrarea in academie si sa le arat putin din filosofia si din secretele pe care le punem noi in aplicare.

Cu siguranta, e o filosofie pe care Hagi a implementat-o in propriul club. Bineinteles, adapata la Romania si la mentalitatea noastra. Hagi e un exemplu de cum poti sa faci performata cu jucatori proprii, crescuti, educati intr-o anumita filosofie”, a declarat George Ogararu, potrivit Dolce Sport.