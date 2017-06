Presedintele FR Tenis, George Cosac, a declarat la premierea ITF Inedit Open Tour, ca i-a oferit Simonei Halep un wild card pentru turneul BRD Bucharest Open. (17-23 iulie).



“Deocamdata, la turneul WTA BRD Bucharest Open si-au anuntat participarea Irina, Sorana si Monica. Am vorbit si cu Simona sa-i rezervam un wild-card, in functie de parcursul ei la Wimbledon. Este posibil sa vina si ea. Din cele 3 editii disputate de BRD Bucharest Open, Simona a castigat doua si sunt convins ca isi va face timp sa vina sa participe, pentru ca ii place sa joace in fata propriilor suporteri.

Am avut o discutie cu ea cu mult timp inainte de inchiderea listelor si regulamentul unui astfel de turneu permite unei jucatoare clasate in primele 20 in lume sa primeasca un wild card. Deci un wild card este rezervat pentru o jucatoare de top”, a declarat presedintele FR Tenis, George Cosac.