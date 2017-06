Florin Cernat a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei FC Voluntari, dupa ce ilfovenii au reusit sa castige Cupa Romaniei, marturisind ca echipa trebuie sa se mentina la acelasi nivel si in sezonul urmator.

„Deja lumea ne priveste altfel pentru ca am castigat un trofeu important la noi in Romania si, de acum incolo, multi isi vor lua masuri mult mai mari contra noastra, iar noi trebuie sa facem in asa fel ca la anul sa ajungem la performantele pe care le-am avut anul trecut”, a declarat Florin Cernat.

Veteranul formatiei ilfovene regreta faptul ca oficialii clubului nu au depus la timp dosarul pentru a putea juca in Europa League.

„Astea au fost problemele. Nimeni probabil ca nu se astepta sa reusim performata asta, dar toti am fi vrut sa mergem sa jucam in Europa, dar daca nu se poate, asta e”, a mai spus Florin Cernat la Dolce Sport.