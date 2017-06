Stefan Stana, presedintele formatiei Metalul Resita si membru in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre posibilitatea de a modifica numele clubului, dar si despre situatia aparuta in randul presedintilor de club care au retrogratat/promovat.

„S-ar putea sa schimbam denumirea clubului, suntem in discutii cu cei de la Consiliul Local de la Snagov.

Din cate am inteles in cadrul Adunarii Generale, s-a decis ca membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal vor ramane aceiasi pana in decembrie, cand probabil se vor face alegeri”, a declarat Stefan Stana, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.