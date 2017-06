Marcel Puscas, directorul de Dezvoltare Regionala al Federatiei Romane de Fotbal, a fost prezent in studioul Sport Total FM, in cadrul emisiunii „Fluier final”, pentru a vorbi despre situatia din fotbalul romanesc si nu numai.

„Sunt una dintre singurele persoane care timp de 24 de ani am urlat sus si tare impotriva lui Mircea Sandu si a regimului odios. Dupa 24 de ani, pretentiile sunt mai mari.

Eu am spus de acum un an ca nu cred ca este momentul pentru un selectioner strain. Dupa un an de zile, nu pot sa imi retrag punctul de vedere de atunci.

S-au facut si lucruri foarte bune: comunicarea, actiunile sociale. Avem multe lucruri de facut. Cu aplicabilitatea avem mari probleme.

Eu totusi sper ca isi va reveni fotbalul romanesc, pentru ca e ca un sifonier cu haine imprastiate. Avem multe atuuri, avem talente. Tot ce avem bun trebuie structurat, bagat fiecare in sertarelul lui.”, a declarat Marcel Puscas.

ASCULTA INTEGRAL

