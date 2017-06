Marcel Lica, presedintele formatiei Farul Constanta, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre reabilitarea Stadionului Farul, pentru meciul retur din cadrul barajului de promovare in Liga a III-a.

„Am obtinut omologarea din partea Asociatiei Judetene de Fotbal, dar mai avem cateva puncte de bifat de la ISU.

In ultimul an, pe Stadionul Farul nu s-a mai disputat niciun meci oficial. Acum, la baraj am spus sa facem un efort, sa jucam acasa, sa aducem publicul acolo unde ii este locul.

Ecuatia calificarii a fost rezolvata si acum vrem sa ne bucuram de spectacolul fotbalistic”, a declarat Marcel Lica, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.