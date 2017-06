Inca in vacanta, in Huelva, Laurentiu Rosu, antrenorul echipei UTA Arad, a vorbit despre ratarea promovarii in Liga 1, dupa dubla din barajul cu ACS Poli, dar si despre viitorul sau. A fost al doilea an consecutiv in care clubul aradean rateaza revenirea in Liga 1 dupa doua meciuri disputate in baraj.

„Nu imi este usor, mi-am dorit sa promovez, am dorit ca aceasta echipa UTA Arad sa revina acolo unde ii este locul si am facut tot posibilul, dar nu s-a putut anul asta. Retragerea Tarlungeniului ne-a afectat, pentru ca era echipa cu care trebuiau sa joace urmatorii nostri adversari, iar de retragerea lor au stiut sa profite toti, ma refer la cartonasele galbene ale jucatorilor.

A doua problema a fost ca nu am mai putut sa jucam in Arad si ne-am deplasat 30 de km fata de ora, la Soria, unde suporterii intrau in numar mic. Diferenta dintre noi si Sepsi s-a facut la punctele castigate pe teren propriu, unde ne-au lipsit sase puncte cu care am fi promovat direct.

In fine, am fost incurajat de marea majoritate, au vazut ca este diferenta mare intre ce este in Liga 2 si ce este in Liga 1 si mi-au transmis ca se vrea continuarea in urmatorul sezon in aceeasi formula. Contractul mi se termina si astept sa vad ce se va intampla saptamana asta, pentru ca imi doresc si eu sa continui, dar doar daca se va face o echipa competitva si cu sanse reale la promovare. Sunt ambitios si imi doresc sa fac performanta. Sunt niste variante si din Spania, voi vedea, ca trebuie sa tin cont si de familia mea.

La baraj, Timisoara a avut lotul valid, un lot care a reusit sa recupereze cele 14 puncte penalizare si sa termine deasupra a trei echipe. Cu noi si-au permis sa faca cinci schim­bari intre cele doua meciuri … Eu nu imi doream sa cadem cu ei. Sa nu uitam ca ei, luptand pentru evitarea retrogradarii, au fost foarte aproape sa joace si finala Cupei Romaniei.

Din pacate, eu l-am respectat pe domnul Popa, dar dansul nu a facut la fel. A fost un gest urat si nu mai vreau sa discut despre asta. Cred ca antrenorii trebuie sa se respecte intre ei si nimic mai mult.”, a declarat tehnicianul Laurentiu Rosu, in cadrul emisunii „Morning sport”.