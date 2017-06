Ultimele doua partide, Portugalia – Mexic si Camerun – Chile, din prima runda a fazei grupelor de la Cupa Confederatiilor 2017, au iesit in evidenta prin trei faze foarte interesante in care arbitrajul video a intervenit fericit. Cu toate astea, Ion Craciunescu, fostul mare arbitru roman, critica acest arbitraj, fiind de parere ca totul s-a facut pentru imbunatatirea relatiilor cu televiziunile, care pompeaza bani grei pentru a obtine drepturile pentru difuzarea partidelor de fotbal.

„La aceasta Cupa a Confederatiilor sunt sase arbitri in teren si trei sus, la video, cat o echipa de fotbal. Dupa mine, arbitrul de centru nu se mai justifica, pentru ca fazele importante se consuma in careu sau in preajma lui.

Unele lucruri vor fi in folosul jocului, dar sunt curios ce se va intampla cand vor aparea complicatiile. Se vor diminua greselile, dar asta cu ce costuri? Nu e normal ca intr-un loc sa se judece intr-un fel, iar intr-un alt loc sa se judece in alt fel.

Va spun ceva, nu este simplificat nimic, din contra, este mai complicat si este facut asa pentru televiziuni.”, a declarat Ion Craciunescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Portughezul Pepe a reusit sa inscrie din apropiere, in partida cu Mexic, insa golul fundasului a fost anulat, ulterior, pe baza informatiilor furnizate de catre arbitrajul video.

Si chilienii au avut un gol anulat pe finalul reprizei, in partida cu Camerun, dupa ce arbitrul sloven, Damir Skomina, a cerut analiza video a fazei, iar colegii sai care aveau monitoarele in fata i-au indicat ca reusita sud-americanilor nu trebuie sa fie validata din cauza unui ofsaid. Apoi, pe finalul jocului, sud-americanii au avut, de data asta, un alt gol anulat, deoarece asistentul a indicat o pozitie de ofsaid. Din nou, Skomina a comunicat cu colegii sai prin casca si, dupa ce a primit verdictul acestora, dar acum a aratat centrul terenului, validand golul si eliminand greseala tusierului care vazuse ofsaid.

Arbitrajul video e, deocamdata, in faza de testare, insa, in curand, va fi folosit in toate competitiile.