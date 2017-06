Marin Condescu a anuntat ca Pandurii va ataca la TAS decizia de depunctare cu trei puncte, dupa meciul cu ASA Targu Mures, disputat pe Tran-Sil, cand echipa gorjeana s-a retras de pe teren inaintea startului reprizei secunde, dar si punctele deduse din cauza datoriilor avute catre unii dintre fostii jucatori.



Chiar si in cazul in care va pierde procesul la TAS, Marin Condescu sustine in continuare ca CS Pandurii Lignitul nu se va desfiinta.

„In urma discutiei avute cu domnul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, am prezentat cele doua variante care exista pentru Pandurii. in primul rand, am primit aprobarea sa contestam la TAS pierdea punctelor si sa suportam noi toate cheltuielile, inclusiv ale FRF, urmand sa recuperam ulterior banii de la Federatie, daca vom castiga. Daca vom ramane in prima liga, vom juca tot la Severin, pana la inaugurarea stadionului din Targu Jiu. Cealalta varianta e continuarea in liga secunda, cu obiectiv promovarea. Vom juca la Motru, pana la fi gata stadionul. Consiliul Judetean Gorj isi mentine contributia pentru finantarea clubului. CS Panduriil nu va intra in faliment. Pe 21 iunie, cand se va judeca cazul, vom demonstra ca putem onora angajamentul luat si ca avem resursele financiare. Pentru intreg sezonul 2017-2018, banii pe care trebuie sa-i platim catre masa credala nu se ridica decat la 210.000 de euro” a declarat Condescu, la Radio Infinit.

Condescu mai are o varianta prin care spera sa recupereze din bani: va da in judecata proprii jucatori, dar si pe arbitrul Marius Avram, cel care a decis ca meciul cu ASA Targu Mures se poate juca.

„In oricare dintre variante la mijloc e vorba de un milion de euro. Daca Tribunalul de Arbitraj Sportiv ne da dreptate, si avem toate argumentele de partea noastra pentru a castiga acolo, ramanem in Liga I si primim acesti bani din drepturile de televiziune. in varianta in care pierdem si ajungem in Liga a II-a, nu mai primim acesti bani, dar ne judecam cu jucatorii care au iesit de pe teren si care ne-au pricinuit acest prejudiciu de trei puncte. Ei nu mai au nici un drept sa fie la masa credala pentru ca din cauza lor clubul a retrogradat si, ca urmare, putem spune ca nu li se mai cuvin datoriile de un milion de euro pe care le-ar avea ei de recuperat. Nu putem sa-i platim pentru ca au retrogradat echipa. Despre mine nu mai vorbesc, pentru ca milionul pe care eu il am de recuperat de la masa credala, daca se va intampla vreodata, am zis sa fiu ultimul dintre cei care isi primesc banii inapoi, desi sunt primul pe lista creditorilor. Cu un milion de euro mai putin la masa credala lucrurile sunt mult mai usor de suportat pentru club in urmatorul an. in orice tara normala la cap, angajatorul nu il poate obliga pe angajatul sau sa presteze o munca daca ii este pusa in pericol viata. in acest caz jucatorii, televiziunile, spectatorii, toata lumea, a constatat ca terenul era total inadecvat pentru disputarea unui meci de fotbal. Cum putea cineva de la club sa ii forteze pe jucatori sa continue meciul, iar apoi unul dintre ei sa se accidenteze grav, pentru ca erau conditii pentru asa ceva? ii era pusa in pericol integritatea corporala a salariatului, adica a jucatorului? Eu zic ca da! Singurul care putea opri meciul era arbitrul si tocmai pentru ca decizia lui de a continua partida a afectat grav interesele patrimoniale si destinul clubului Pandurii am decis sa ne adresam cu o plangere penala organelor competente pentru a clarifica aceste aspecte. Speram, de asemenea, ca asa ceva sa nu se mai intample vreodata„, a spus Condescu, conform pandurul.ro

Contactat de Sport Total FM, presedintele AFAN, Emilian Hulubei a vorbit pe marginea acestui subiect.

„Va fi un proces in care vor exista aparari depuse de jucatorilor si nu-i vom lasa asa, chiar daca vom implica FIFA si UEFA. Nu se poate sa ne batem joc de ei chiar in halul asta. Domnul Condescu poate sa spune ce vrea, probabil ca s-a inspirat din cazul celor de la Alexandria, care, dupa un control al Curtii de Conturi, si-au actionat in judecata propriii jucatori pentru a recupera din datorii.

O situatie delicata exista acum la Iasi. Noi am tinut legatura permanenta ju jucatorii, iar astazi, din cate stim, se va rezolva problema tuturor fotbalistilor. Si s-au intetit actiunile in tribunalele civile in ceea ce priveste insolventa, dar memoriile sportive s-au mai diminuat„, ne-a declarat seful Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori, in cadrul emisunii „Executii in direct”.