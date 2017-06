Inaintea partidei din Liechtenstein, castigata de Romania U21 cu 2-0, selectionerul Daniel Isaila a lasat in afara lotului doi jucatori: pe Mihai Dobre, atacantul celor de la FC Bournemouth si pe Virgil Ghita, de la Viitorul. Unl dintre acestia, Dobre, a oferit o declaratie Gazetei prin care a afirmat ca asteapta explicatii din partea lui Isaila pentru decizia luata. Reactia selectionerului a venit, in exclusivitate pentru Sport Total FM: „Este o lipsa de respect la adresa staff-ului, dar si a colegilor!”



„Aceasta data UEFA este stabilita intr-o perioada dificila pentru noi, pentru echipele din Golf, dar chiar si pentru cele din Vest.

Important este sa ai un lot echilibrat si bugetul pentru recuperarea jucatorilor, unde noi, fotbalul romanesc, am suferit.

Pentru nationala U21 urmeaza sa analizam meciul din Lichtestein, apoi sa ne pregatim de dubla cu Bosnia, apoi cu Elvetia, la Ovidiu. A fost dorinta mea sa jucam la Ovidiu, pana la urma nucleul cel mai mare este de la Viitorul si am decis sa-i fac pe acei jucatori sa se simta mai bine jucand pe terenul lor.

Legat de conflictul cu Dobre, initiat de el pana la urma, am avut o discutie cu fotbalistul pentru ca m-a dezamagit. Eu am spus lucurilor pe nume, in fata, si asa aveam pretentia de la el. Chiar l-am intrebat daca in Anglia i se da explicatii atunci cand nu e bagat sa joace si mi-a spus ca nu. L-am intrebat de ce asteapta explicatii de la selectioner, de ce crede ca are un statut mai special fata de alti jucatori. Pana la urma, este o lipsa de respect la adresa staff-ului, dar si a colegilor. I-am spus ca daca facea asta in Anglia ar fi fost data afara si in cele din urma mi-a dat dreptate.

Dar va spun ca e vina parintilor, care influenteaza mult gandirea copiilor. Asta este o mare problema pentru noi. Parintii se vad antrenori si incep sa-si critice copiii, apoi antrenorii etc, iar aceasta mentalitate a lor este transmisa copiilor. Sigur, este si vina antrenorilor care permite parintilor sa faca aceste critici.„, ne-a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Reprezentativa Under 21 a Romaniei a castigat primul meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2019, competitie ce va fi organizata de Italia si San Marino. Tricolorii au evoluat in Liechtenstein si au reusit sa se impuna cu 2-0, ambele goluri ale noastre fiind marcate de George Puscas, fotbalist care apartine clubului Inter Milano si care sezonul recent incheiat a reusit sa promoveze in Serie A cu Benevento Calcio.

Urmatorul meci al selectionatei U21 va fi pe 1 septembrie, in Bosnia Hertegovina, formatie care in aceasta seara a pierdut, 0-1, in deplasarea din Elvetia.

CLASAMENT GRUPA 8

1. Elvetia 1j 1 0 0 1:0 3 pct

————————-

2. Romania 1j 1 0 0 2:0 3 pct

3. Bosnia Hertegovina 2j 1 0 1 6:1 3 pct

4. Portugalia 0 0 0 0 0:0 0

5. tara Galilor 0 0 0 0 0:0 0

6. Liechtenstein 2j 0 0 2 0:8 0 pct

Se califica direct la turneul final castigatoarele celor noua grupe, in timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune in meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European. Turneul final va fi gazduit de Italia, echipa calificata direct.