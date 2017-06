A dat mingea de fotbal pe cea de baschet! Dorin Goian a facut spectacol la Castorii Suceava Streetball by Iulius Mall!

Invitat special la Castorii Suceava Streetball by Iulius Mall, Dorin Goian s-a integrat perfect in jocul de sub panou si a marcat cos dupa cos in meciul vedetelor care a avut loc duminica. Evenimentul a adus pentru doua zile baschetul 3×3, noua disciplina olimpica, in Suceava, oras care a intrat in premiera in acest an in circuitul national Sport Arena Streetball Tour (www.3la3.ro, www.facebook.com/sportarenastreetball).

La cei 1,96 metri si intr-o forma fizica excelenta, fostul jucator al echipei nationale de fotbal a Romaniei s-a simtit in largul sau pe terenul de baschet si a dovedit ca stie sa se descurce la fel de bine si cu mingea mai mare.

Meciul vedetelor, in care au mai jucat, printre altii, consilierul local Daniel Prorociuc, handbalistul Adrian Chirut sau baschetbalistul Dani Popescu s-a incheiat pe acordurile celebrei melodii „Canta cucu-n Bucovina” cantata chiar de catre autorul ei, Alexandru Recolciuc. Acesta a fost premiat cu o bicicleta de catre Pegas, partener al Sport Arena Streetball Tour.

In competitia de elita, la Open Masculin, Rahova’s Finest a obtinut a doua victorie consecutiva din circuitul national, dupa succesul de la Iasi. Baietii din Rahova au incasat cecul in valoare de 4000 de lei si pentru a se putea pregati la intensitate maxima in continuare, au primit bratari de fitness Fitbit.

Castorii Suceava Streetball by Iulius Mall a avut la start peste 120 de participanti si in ciuda vremii nefavorabile, care a fortat jucarea unor meciuri in sala liceului stefan cel Mare, a adus baschetul mai aproape de oamenii din Suceava, prin terenurile instalate in parcarea Iulius Mall.

Copiii au avut sansa sa joace baschet la mini-panourile care au fost instalate langa terenuri, spectatorii au participat la concursuri cu premii si toti cei prezenti s-au bucurat de atmosfera specifica turneelor de streetball, cu multa muzica si distractie pentru toata lumea.

Baschetul 3×3 a fost numit recent disciplina olimpica si va intra in programul Jocurilor incepand cu editia Tokyo 2020. Sport Arena Streetball, organizatoarea circuitului national si membru in FIBA 3×3 Advisory Board, impreuna cu partenerii sai, au sustinut acest demers al Federatiei Internationale de Baschet inca din anul 2013.

Evenimentul din Suceava a fost organizat de clubul de baschet Castorii cu sprijinul Primariei Municipiului Suceava si Consiliului Local prin intermediul programului de finantare nerambursabil 2017 si a fost sustinut pe plan local de Iulius Mall, Lovegan Bistro si Ecooptic.