Antrenorul coordonator al CSA Steaua, Marius Lacatus, a confirmat la Digi Sport ca ros-albastrii au achizitionat mai multi jucatori de la Regal Sport Bucuresti, insa a precizat ca lotul va fi completat si cu o serie de fotbalisti experimentati.

Totodata, legenda Stelei a precizat ca jucatorii de la Regal au fost adusi nu doar pentru echipa mare, ci si pentru a forma un lot puternic la juniori republicani.

„Incepem sa facem o treaba cat se poate de buna. Am luat lotul ’99 si cativa jucatori de la generatia 2000. Inca nu sunt legitimati la CSA, nu au fost inregistrate contractele, dar am vorbit cu parintii, pentru ca in cazul unora era nevoie si de asta, si ramane sa le inregistram. Vom incerca sa aducem si jucatori cu experienta in ligile superioare, adica ligile a doua si a treia. Exista o suma care s-a platit, dar nu va pot spune despre cat este vorba.

Am urmarit multe meciuri, multi jucatori cu toti antrenorii. Lucrurile sunt spre foarte bine. Speram ca pana la sfarsitul lunii sa avem lotul echipei mari si pe cel de la juniori republicani. De aceea am luat jucatorii de la Regal, pentru a avea o echipa buna si la juniori republicani. insa o buna parte dintre jucatorii de acolo vor face parte si din lotul echipei de seniori”, a declarat Lacatus.

Au existat informatii ca CSA Steaua a cumparat un intreg lot de jucatori cu scopul de a evolua direct in liga a treia, in sezonul viitor. Un scenariu respins categoric de Lacatus.

„Nu are nicio legatura cu liga in care ne vom inscrie. Nu se va intampla sa ne asociem cu cineva si nici sa incercam sa intram direct in liga a treia. Nu s-a discutat asa ceva. Am spus mereu ca vom pleca de unde ne vor permite regulamentele.

Eu sper sa fie liga a patra, dar nu depinde de noi. Exista un punctaj pe care trebuie sa-l faci, in functie de anumite criterii. Ramane de vazut daca vom acumula punctele necesare pentru a juca in liga a patra”, a spus cel care a cucerit 10 titluri de campion cu Steaua.

in ciuda unor intarzieri la proiectul anuntat de CSA Steaua, Lacatus da asigurari ca entuziasmul din jurul echipei nu a disparut.

„Entuziasmul nu a scazut. Din contra. Avem alaturi de noi fostii colegi, conducerea ministerului. Vrem sa facem ceva bun, care sa dureze, nu ceva de mantuiala. Nu vrem sa aruncam praf in ochii lumii. Cei de la Peluza Sud asteapta cu nerabdare sa incepem, vor fi alaturi de noi indiferent de liga in care vom juca”, a incheiat „Fiara”.

Digi Sport