Antrenorul Chiajnei, Dan Alexa, s-a retras de pe teren! Barajul in tricoul Viitorului Caransebes, ultimul pentru „Chirurg”. VIDEO

Dan Alexa, antrenorul echipei Concordia Chiajna, s-a retras din activitatea de fotbalist in partida tur din barajul de promovare in esalonul trei, imbracand tricoul Viitorului Caransebes, echipa din orasul sau natal, impotriva Surianului Sebes, campioana judetului Alba, care a castigat cu 2-1 (0-0), in fieful gugulanilor.



Titular si investit cu banderola de capitan, cel supranumit „Chirurgul” a atras ca un magnet energiile in jurul sau: in tribune au fost aproximativ 1400 de spectatori!

In varsta de 37 de ani, Alexa a explicat de ce a revenit pe gazon dupa trei ani si jumatate. “Nu o sa mai joc, acesta a fost ultimul meu joc, unul foarte greu pentru ca nu m-am antrenat. La Caransebes am inceput fottbalul, aici l-am terminat. in acest oras am copilarit, aici sunt parintii, pentru ei am venit sa joc. Mi-a fost greu, dar mi-a fost si dor de fotbal. A fost o atmosfera superba, un public numeros de care nu se bucura multe echipe in Liga 1”, a declarat eroul zilei, vedeta fotbalului din Caransebes, care a recunoscul superioritatea adversarilor. “Am intalnit o echipa peste nivelul Ligii a IV-a, ce face 4 antrenamente saptamanal. imi pare rau de rezultat, am facut doua greseli personale si am primit acele goluri in cateva minute. in retur va fi foarte greu, Sebesul are prima sansa, diferenta facandu-se si acum, in tur, la capitolul fizic”, a conchis Alexa.

Caransebesenii au deschis scorul in minutul 72, prin Sandru, dar oaspetii au egalat peste doar doua minute, prin Balas, ambele goluri ale partidei fiind inscrise cu capul.

Pana la final s-a jucat pe o ploaie torentiala, care a facut aproape imposibil controlul balonului, si, cu toate acestea, in minutul 81, ardelenii au marcat golul victoriei, tot cu capul, prin Muntean.

Dan Alexa, 6 selectii la nationala, a jucat ultima oara la nivel inalt in Cipru, la Anorthosis Famagusta, in 2014.

h.hl.h;o/