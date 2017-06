Dupa sase luni petrecute in Malaezia, la FA Selangor, Victor Astafei a luat hotararea sa revina in tara, onorand oferta unei echipe din Liga I. Fotbalistul a marturisit ca a acceptat propunerea datorita patronului pe care l-a simtit ca este un om bun, iar pentru Astafei acest lucru a cantarit foarte mult.

Mijlocasul a ajuns la o intelegere cu proaspat promovata Sepsi Sfantu Gheorghe si s-a alaturat celorlalte doua achizitii ale covasnenilor, Claudiu Herea si Constantin Grecu.

”Am ales Sepsi in primul rand pentru ca ei au fost singurii care m-au vrut cu adevarat, sa zic asa. In momentul cand am vorbit cu patronul si i-am strans mana mi-a dat seama ca este un om bun. Pana la urma asta conteaza in final. Sunt convins ca am facut alegerea potrivita pentru mine.

Am incredere in oamenii de aici si in proiectul lor. Cred ca fotbalul din Romania se schimba pas cu pas, iar Sepsi o sa fie un exemplu de urmat. Personal tot timpul mi-am dorit sa castig si sper sa o fac si aici cat mai mult posibil. Nu vreau sa ma gandesc la viitor, dar cu siguranta inceputul e foarte promitator”, a declarat Astafei, potrivit Digi Sport.

Fotbalistul roman a vorbit si despre experienta din Malaezia, declarandu-se incantat din toate punctele de vedere, desi , spune el, este o locatie in care nu oricine se poate adapta.

”In Malaezia mi-a placut foarte mult, a fost o experienta frumoasa din toate punctele de vedere. Fotbalul este total diferit si nu este usor sa te adaptezi. Am avut o relatie foarte buna cu colegii si conducerea, dar in special cu fanii. Fotbalul e total diferit, incepand cu terenul de joc cu care te obisnuiesti cu greu daca vii din Europa, in plus jocul este foarte dur, iar arbitrii lasa jocul foarte liber.

Din punct de vedere al organizarii am fost foarte multumit, FA Selangor este una dintre cele mai titrate echipe din Malaezia, iar tot ce tine de imaginea echipei este foarte bine pus la punct. Meciurile se joaca cu tribunele pline aproape meci de meci. Viata in Malaezia este foarte ieftina, iar oamenii sunt foarte prietenosi. Este o tara care se dezvolta rapid cu o infrastructura de invidiat. Am ramas placut surprins de tot ce am intalnit acolo”, a mai spus Astafei.