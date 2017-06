„Stejarii”, multimiti de prestatia din meciul contra Canadei: „Ne-am mobilizat foarte bine”

Echipa nationala de rugby a Romaniei a invins categoric Canada in deplasare, cu scorul de 25-9, iar sportivii romani s-au declarat multumiti de prestatia din cadrul meciului de la Edmonton.

Florin Vlaicu a vorbit despre aceasta partida si a laudat apararea propriei echipe, dar si despre cartonasul rosu primit.

„Am avut o prima repriza foarte grea, s-a si vazut ca am primit cartonas rosu, chiar daca nu stiu daca a fost meritat. Ne-am mobilizat foarte bine si am reusit sa castigam acest meci. Am avut o aparare excelenta, n-am primit niciun eseu, iar asta ne bucura” , a declarat Florin Vlaicu, potrivit Dolce Sport.