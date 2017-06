Fernando Santos, selectionerul echipei de fotbal a Portugaliei, a vorbit despre Cristiano Ronaldo, in cadrul unei conferinte de presa premergatoare meciului impotriva reprezentativei similare a Mexicului, care se va disputa duminica, la Cupa Confederatiilor.

Tehnicianul a marturisit ca are foarte mare incredere in fotbalistul portughez, facand referire la acuzatiile care i-au fost aduse de catre Parchetul din Madrid. Presa iberica a anuntat ca starul Realului si-a informat colegii de la echipa nationala ca va parasi Spania, dar Santos a dezvaluit ca i-a invatat pe jucatori sa lase deoparte problemele personale atunci cand sunt la prima reprezentativa.

„Mereu am spus ca imi pun mana in foc pentru Cristiano, pentru caracterul sau, talentul si atitudinea sa, ca om si ca sportiv.

Sunt prudent cu acest gen de probleme si vad uneori in presa lucruri pe care nu le-am auzit niciodata in cadrul selectionatei. Am o intelegere simpla cu jucatorii mei, inca de la inceput. Le-am spus ca, indiferent care sunt problemele personale, acestea trebuie sa ramana in afara echipei. Cand suntem impreuna la selectionata, discutam doar despre tactica.

Toti jucatorii il sustin pe Cristiano. Avem cu totii o relatie foarte stransa, suntem foarte uniti si ne sustinem mereu in mod neconditionat”, a declarat Fernando Santos, potrivit Agerpres.