Razvan Marin a povestit cum a ajuns sa fie elevul lui Gheorghe Hagi si prin ce greutati a trecut. Aceste este de parere ca, in prezent, orice copil si-ar dori sa faca parte din Academia din Constanta si marturiseste ca faptul ca a colaborat cu „Regele” a reprezentat ceva special pentru el.

”La Viitorul am ajuns dupa cateva meciuri la Pro Luceafarul, doua amicale, la Bucuresti si la Constanta, apoi am mers in cantonament cu Academia la Tarlungeni, dupa care, la 13 ani si jumatate am ramas la Academie. Din cauza unor nereguli legate de liceu, in prima jumatate de an n-am fost lasat sa plec. Mergeam cate doua-trei zile la Constanta, apoi mai veneam si la liceu.

Il stiam pe Gica Hagi doar de la televizor, abia atunci l-am vazut prima oara fata in fata. Cred ca orice copil, in momentul de fata, isi doreste sa ajunga la Academie. S-a demonstrat ca este cel mai bun club de juniori din Romania, acum au luat si campionatul la seniori, ceva incredibil. Pentru mine a fost ceva special sa lucrez cu domnul Hagi”, a declarat Razvan Marin, potrivit Digi Sport.