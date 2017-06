Ovidiu Hoban s-a inteles cu conducerea clubului CFR Cluj si a decis sa revina in campionatul romanesc pentru a fi aproape de familie. Acesta a marturisit ca Hapoel Beer Sheva, fosta sa echipa, i-a propus prelungirea contractului, dar pentru fotbalistul roman a fost mai impotranta familia decat banii oferiti de israelieni.

„A fost o decizie foarte grea, cred ca cea mai grea decizie din viata mea, dar cel mai mult a contat familia mea. Faptul ca baietelul meu trebuia sa recupereze cei 3 ani pierduti de scoala a cantarit foarte mult, iar asta m-a determinat sa revin. Am renuntat la bani ca sa vin acasa. As fi putut sa raman acolo, am avut contractul de prelungire pe masa, dar n-am mai vrut sa raman la Hapoel Beer Sheva.

Dan Petrescu este un profesionist, este un om care isi doreste performanta si face tot ceea ce depinde de el pentru a realizat acest lucru. Sper ca la finalul sezonului sa ne faca campioni” , a declarat Ovidiu Hoban, potrivit Dolce Sport.