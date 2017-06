Marius Copil s-a retras din cadrul semifinalelor turneului de la Nottingham, in timpul meciului cu israelianul Dudi Sela, aflat pe locul 98 ATP.

Romanul a decis sa paraseasca jocul la scorul de 6-7 (4), 0-1, din cauza unor probleme la umar. Acesta a anuntat ulterior pe pagina personala de Facebook ca isi doreste sa se revanseze la urmatorul turneu.

„Am jucat cat de mult am putut. Din pacate, atat a rezistat umarul meu si a trebuit sa ma retrag. Sper sa imi revin si sa imi iau revansa la urmatorul turneu”, a scris Marius Copil.

Pentru participarea in semifinalele turneului dotat cu premii in valoare totala de 127.000 de euro, Marius Copil, aflat pe locul 91 in ierarhia mondiala, va fi recompensat cu 45 de puncte in clasamentul ATP si un cec in valoare de 6.370 de euro.