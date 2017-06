Dupa ce clubul Poli Iasi a anuntat ca Andrei Cristea si Cosmin Frasinescu si-au prelungit contractele cu formatia moldoveana, iar Madalin Ciuca si-a reziliat intelegerea pe cale amiabila, site-ul oficial al clubului informeaza ca inca un jucator important a ales sa continue la echipa.

Este vorba despre capitanul echipei, fundasul central Ovidiu Mihalache, care s-a inteles cu conducerea clubului pentru inca un sezon la CSM Poli Iasi.

„Fundasul central, capitanul echipei in play-out-ul Ligii I, si unul dintre cei mai constanti jucatori, a hotarat sa continue la Politehnica, alaturi de Andrei Cristea si Cosmin Frasinescu, alti doi jucatori esentiali din sezonul recent incheiat, care au ramas sa puna umarul la indeplinirea obiectivului: calificarea in play-off”, se arata pe site-ul oficial al clubului.

Fotbalistul a dezvaluit ca avea oferte de la alte echipe din Liga I, dar a ales cu sufletul sa ramana la Iasi, acesta fiind orasul sau natal.

„Desi am avut mai multe oferte din Liga I, am ales Iasiul cu sufletul! Sunt nascut in Iasi, si Politehnica este echipa la care mi-am dorit sa joc de cand eram copil. Doresc sa am un aport important la realizarea obiectivelor echipei prin evolutiile mele si le multumesc suporterilor pentru modul in care ne-au sustinut pâna acum si sper sa fie la fel de minunati de acum inainte”, a declarat Ovidiu Mihalache, potrivit Dolce Sport.