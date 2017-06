Geraldo Alves si-a dus la bun sfarsit intelegerea avuta cu Astra Giurgiu, iar clubul nu i-a propus prelungirea contractului, fapt pentru care fundasul este liber de a lua o decizie in ceea ce priveste viitoarea sa echipa.

Acesta a dezvaluit ca are oferte din Liga I, Liga a II-a, dar si una din partea clubului Petrolul, care va promova in al treilea esalon in aceasta vara.

„Am o oferta din Liga I, exista si din Liga a II-a, am vorbit si cu Cristi Vlad de la Petrolul, exista o posibilitate, ma gandesc”, a dezvaluit Geraldo Alves, potrivit Digi Sport.

Jucatorul portughez in varsta de 32 de ani ia in calcul si varianta retragerii din fotbal in aceasta pauza competitionala, dar decizia o va lua dupa ce se va relaxa intr-o bine meritata vacanta alaturi de familie.

„Ma gandesc si sa renunt. Ma voi duce in Portugalia, voi petrece vacanta cu familia si dupa aceea voi lua o decizie”, a mai spus Alves.