Horatiu Gal, antrenorul formatiei Potaissa Turda, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei nationale, laudandu-l pe selectionerul Xavi Pascual si marturisind ca, cel putin pentru moment, nu ar dori sa ii ia locul. Acesta se concentreaza pe echipa din subordine.

„Avem un antrenor fantastic. Este o minune pentru Romania sa aducem un antrenor care anul trecut a castigat Champions League. Deocamdata, toate gandurile mele sunt aici la Turda. In fiecare an incercam sa ne propunem mai mult, dar din pacate bugetul nostru este limitat.

Sunt echipe care au un cuvant greu de spus si au si un buget bun. Avem parte de sustinere maxima, dar Turda este un oras destul de mic si posibilitatile nu sunt foarte mari. Am incercat sa atragem si sponsori si vin din ce in ce mai multi, fiind surprinsi de ceea ce au gasit la noi.

La mentalul baietilor a fost o mica problema, mai ales cu Belarus acasa, cand aveam nevoie foarte mare de victorie. Eu zic ca nu este acea diferenta intre echipe. Daca eram un pic mai concentrati puteam sa transam meciul in favoarea noastra. Eu zic ca ce a facut Xavi Pascual au fost doua minuni in primele doua meciuri. Cred ca baietii nu au rezistat presiunii si din pacate se vede ca nu suntem invatati sa jucam la un nivel mai ridicat. Presiunea calificarii te doboara pana la urma. Noi trebuie sa invatam de la cei care sunt acolo sus”, a declarat Horatiu Gal, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.