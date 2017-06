CSM Poli Iasi s-a despartit oficial de Eugen Neagoe! Doi jucatori si-au prelungit contractele

Reprezentantii clubului Poli Iasi au anuntat sambata, pe site-ul oficial, ca tehnicianul Eugen Neagoe a fost demis din functie, dupa ce a refuzat rezilierea contractului pe cale amiabila.

”Dupa ce i s-a propus antrenorului Eugen Neagoe rezilierea contractului, pe cale amiabila, iar acesta a refuzat, Comitetul Director al CSM Politehnica Iasi a luat decizia ca acesta sa fie demis din functia de antrenor principal”, a anuntat clubul.

De asemenea, moldovenii s-au despartit de fundasul Madalin Ciuca, jucator care si-a reziliat contractul pe cale amiabila, iar Frasinescu si Cristea au decis sa isi prelungeasca intelegerea cu gruparea din Copou pentru inca doi ani.

„Suporterii trebuie sa fie alaturi de echipa intr-un proiect in care eu am incredere! Este un proiect de viitor, de aceea am si semnat un contract pe doi ani de zile!”, a declarat Frasinescu dupa semnarea contractului.