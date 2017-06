Cosmin Contra, tehnicianul formatiei Dinamo Bucuresti, s-a declarat ingrijorat de faptul ca alb-rosii nu au reusit sa transfere niciun jucator, marturisind ca aceasta tragere de timp se va intoarce impotriva lui.

Totusi, antrenorul nu isi pierde speranta si considera ca vor ajunge in curtea „cainilor” jucatori la fel de valorosi precum cei care au parasit echipa.

„Daca n-ai reusit sa aduci jucatori la inceputul pregatirii, e clar ca orice zi care trece e timp pierdut, e timp in care e mai greu sa integrezi un jucator in dinamica echipei si in ceea ce inseamna pregatirea fizica. Dar astea sunt conditiile in momentul de fata si incercam sa lucram cu ce avem. Poimaine sau marti ajung si internationalii si atunci speram ca saptamana viitoare, totusi, sa avem in cantonament si doua-trei achizitii care sa ne ajute sa cream un lot echilibrat.

E important sa aduci jucatori, sa imbunatatesti lotul, mai ales ca am pierdut deja doi jucatori importanti, pe Dielna si pe Palic. Chiar daca Dielna inca nu ne-a raspuns clar daca accepta sau nu oferta noastra si inca mai asteptam un raspuns din partea lui.

Dar vom incerca sa aducem jucatori la fel de valorosi sau mai valorosi ca cei care au plecat, sa incercam sa facem un lot echilibrat. Nu e usor, pentru ca multa lume cere timp de asteptare si noi nu avem timp sa asteptam”, a declarat Contra pentru Dolce Sport.