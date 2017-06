Ciprian Deac a vorbit despre oportunitatea pe care a avut-o din partea clubului FCSB, marturisind ca a ales cu sufletul sa ramana la CFR Cluj si este de parere ca finantatorul ros-albastrilor a inteles legatura sentimentala pe care fotbalistul o are cu echipa clujeana.

„Contractul cu Steaua a fost pe masa. Nu imi amintesc cand am vorbit ultima data cu Gigi Becali, dar pot spune sincer ca a fost oferta facuta, l-am cunoscut pe domnul Becali personal, tin sa ii multumesc pentru ca a fost corect fata de mine si, din punctul meu de vedere, e un om deosebit.

Nu stiu daca s-a suparat pentru ca a inteles foarte bine situatia. Am jucat 10 ani la CFR, CFR mi-a dat totul, e echipa care m-a invatat sa castig trofee. Nu pot sa uit perioada in care am jucat la Otelul, a fost o perioada buna in cariera mea, cand am reusit sa prind si echipa mare, perioada in care am jucat la Rapid Bucuresti, o echipa frumoasa cu suporteri minunati. M-am simtit extraordinar, imi pare rau de acest club de traditite din Romania care a ajuns asa jos.

De la CFR a fost o oferta financiara foarte buna, dar, in primul rand, am ales cu sufletul”, a declarat Ciprian Deac, potrivit Dolce Sport.