Branko Grahovac, portarul formatiei CSM Poli Iasi, a facut dezvaluiri despre situatia din cadrul clubului, marturisind ca jucatorii nu si-au primit decat doua salarii din acest an, iar conditiile de antrenament nu sunt favorabile pentru a face performanta.

„Situatia este foarte delicata. Putem sa rezolvam si fara scandal. Eu nu am facut scandal in vestiar, asa cum s-a spus. Nu e adevarat. Eu am venit cu baietii azi la stadion si bineinteles ne-am prezentat la antrenenament cum trebuie si toti avem contractele pana la 30 iunie. Si azi, la antrenament n-a fost echipament. Au fost doar ghete, manusi, dar n-a fost suficient, n-am avut echipament.

Situatia este grava si mai grav este ca nu avem cu cine sa vorbim. Sper si speram toti sa vina cineva sa vorbeasca cu noi. Eu, personal, nu vreau nimic. Eu inteleg ca nu ma mai vor si e dreptul lor, dar eu vreau sa castig banii pentru care am muncit si am toate drepturile. Daca nu vor sa dea banii, o sa depun memorii si asta fac maine si cer drepturile mele clar. Vom vedea cum facem pana la 30 iunie, daca vine cineva sa vorbeasca cu mine, sa reziliem contractul. Trebuie sa fiu platit inclusiv pentru luna iunie. Eu vreau sa se respecte contractul pana la sfarsit.

Nu suntem cu banii la zi. Avem 3 salarii pline muncite. Am primit in acest an doar ianuarie si februarie si daca bagam si iunie e vorba de 4 salarii. Prima de obiectiv pentru locul 7, niciun jucator care are prima individuala la contract nu a primit nimic pana acum, si fiecare dintre noi are o suma foarte frumoasa sa primeasca”, a declarat Branko Grahovac, potrivit Dolce Sport.